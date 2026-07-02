На Украине отметили рекордное применение реактивных "Гераней" по Киеву

Особенностью сегодняшнего ночного удара по предприятиям Киев было массовое применение реактивных беспилотников "Герань". Об этом заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, который фиксирует это впервые.

По его подсчетам, всего по Киеву было выпущено около 60 ракет разных видов и более 100 реактивных беспилотников. После чего удар продолжился за счет отдельных ракет, дронов и барражирующих боеприпасов. Атака была очень сильной.

В ночь на 2 июля, как сообщило Минобороны, ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК в Киеве и области.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что количество суммарно примененных за одну ночь ракет по одному городу было рекордным. А удар был комбинированным. Применялись гиперзвуковые "Цирконы", "Искандеры" и другие ракеты. А массовое применение "Гераней" обнулило возможности по их перехвату. Результаты удара будут серьезные.

Характерно, что Зеленский накануне призвал украинцев беречь себя, так как будет атака ВС РФ. Но сделал он это из Ирландии, куда внезапно улетел накануне под предлогом участия в официальной церемонии открытия председательства этой страны в Совете ЕС. Из Кракова, где Зеленский находился последние дни, самолет сначала отправился в Кишинев, но оттуда внезапно вылетел в Ирландию после донесения разведки о готовящемся ударе.