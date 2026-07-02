Казахстан готов рассмотреть возможность поставок топлива в Россию

Минэнерго Казахстана готово рассмотреть поставки топлива в Россию при официальном обращении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подчеркивается, что поставки могут происходить только на взаимовыгодных коммерческих условиях и "при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана".

30 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможности поставок нефтепродуктов. "Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это [импорт] будет происходить", - сказал он.

1 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в отрасли сообщило, что Индия начала морские поставки бензина в Россию.