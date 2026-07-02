В Салехарде строители отложили снос здания на месяц ради гнезда дроздов

В Салехарде строители почти на месяц отложили снос здания бывшего центра досуга "Притяжение" на улице Титова, 5. Причиной стало гнездо дроздов, которое рабочие обнаружили на подоконнике в начале июня.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, подрядчик, занимавшийся демонтажем, сообщил о находке заказчику. После консультации с орнитологами было принято решение повременить с работами: при переносе гнезда самка могла отказаться от птенцов.

Прошел месяц — птенцы вылупились, окрепли и покинули гнездо. Поэтому 2 июля строители возобновили демонтаж здания.

Ранее "Притяжение" вошло в перечень объектов, подлежащих сносу в 2026 году