В ДТП в Каменске-Уральском погибло четыре человека. Возбуждено уголовное дело

В Каменске-Уральском произошло ДТП, в котором погибло четыре человека. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Авария произошла на улице Лермонтова. По предварительным данным, водитель "Инфинити" при развороте не уступил автомобилю "ВАЗ-2110", двигающемуся во встречном направлении, что привело к столкновению. Водитель и трое пассажиров последнего авто погибли на месте до прибытия "скорой помощи" - их личности устанавливаются. Еще двое человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Позднее Госавтоинспекция установила, что водитель "Инфинити" был пьян - результат освидетельствования показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 мг/л, что превышает допустимую норму.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Прокуратура также взяла на контроль выяснение обстоятельств и ход расследования уголовного дела в связи с дорожно-транспортным происшествием.