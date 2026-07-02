В Перми на ребенка рухнуло дерево

В Перми следователи возбудили уголовное дело после того, как на 10-летнего мальчика упало дерево. Инцидент произошёл 30 июня на улице Крисанова, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным ведомства, ствол дерева сломался и рухнул на пешеходный тротуар, по которому в тот момент проходили женщина с дочерью и её младший брат. От удара мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Следователи Дзержинского района Перми уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и опрашивают свидетелей. Кроме того, в рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, которые отвечают за содержание зелёных насаждений, их обрезку и своевременное удаление аварийных деревьев.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнего. Расследование продолжается.