В Челябинске "чёрные банкиры" незаконно заработали 3 миллиарда

10 жителям Челябинска грозит срок за создание банды и незаконный заработок 3 млрд руб.

По версии следствия, двое лидеров сообщества наняли восемь человек. Они за деньги занимались операциями по купле-продаже, обмену иностранной валюты, инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов.

В результате в сентябре 2023 – декабре 2024 гг. участники заработали более 3 млрд руб. Дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска, сообщает прокуратура Южного Урала.