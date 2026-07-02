На Украине объявлено многобожие?

Верховная рада приняла закон о создании "национального пантеона". Он предусматривает создание в Киеве мемориального комплекса, где перезахоронят бандеровцев и других преступников и установят кенотафы - символические пустые могилы для тех, чей прах не удастся привезти.

Пантеон должен стать местом проведения ритуалов и церемоний и проведения разных пропагандистских мероприятий. Ранее Зеленский сказал, что населению нужно менять историческую память в сторону нацизма. Это решение уже привело к обострению отношений с Польшей.

Украинский политолог Константин Бондаренко обращает внимание на важную особенность. Сам Пантеон был в Риме храмом всех богов. Само слово так и переводится. То есть фактически правящий режим вводит многобожие, а "богам-бандеровцам" будут поклоняться. Эксперт задает вопрос: понимают ли сами депутаты, за что они проголосовали? Ведь многие из них называют себя православными.

Ранее многие эксперты указывали на воцарившийся культ смерти на Украине, указывая на пышность и торжественность похорон боевиков, а также на оформление кладбищ.

"Западные технологии создали культ мертвого героя для всей Украины. Смерть украинцев является обязательным условием жизни "великой, прекрасной и божественной Украины". Культ подразумевает жертву во имя идола. В украинском варианте идол – это нация и сама Украина", – заявил российский журналист Андрей Медведев.