02 Июля 2026
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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

Живая машина: ученые из США впервые вырастили искусственную клетку с нуля

Ученые из Миннесотского университета в США впервые собрали с нуля синтетическую клетку, которая ведет себя как настоящая: она питается, растет и размножается. "КП" со ссылкой на телеканал CNN сообщает, что этот успех в синтетической биологии открывает путь к созданию организмов под конкретные задачи.

Новая клетка не относится к растениям или животным, а больше напоминает простую бактерию. В будущем исследователи планируют программировать такие клетки для лечения болезней у конкретных людей. Ученые работают над биоинженерией уже десятки лет и называют синтетические клетки новым рубежом науки. Эти технологии помогут врачам разработать новые методы терапии рака, а экологам - найти способы улавливания углерода. Также искусственные организмы позволят производить нужные химические вещества более эффективно. Исследователи утверждают, что теперь они могут создавать живые системы по индивидуальному заказу для решения глобальных проблем человечества.

Специалисты из Миннесоты доказали, что человек способен конструировать полноценные биологические единицы, которые функционируют самостоятельно. Этот прорыв дает ученым инструмент для борьбы с тяжелыми заболеваниями и экологическими вызовами будущего.

Ранее международная группа ученых официально признала азиатского панголина Manis aurita отдельным видом после анализа ДНК музейного экспоната 1836 года, хотя раньше его считали лишь подвидом. Это открытие крайне важно для спасения животных от вымирания.

Теги: организм, биологи, ученые


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