АР: Вэнс должен стать кандидатом на выборах президента США

Госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу место кандидата на выборах президента в 2028 году, если тот будет баллотироваться. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на помощников Рубио.

Ранее американские СМИ писали о шансах то одного, то другого. В окружении президента Дональда Трампа между ними соперничество, сам Трамп еще ничего не решил, но подогревает разговоры о потенциальной конкуренции между Вэнсом и Рубио.

Рубио считается "ястребом", Вэнс занимает более взвешенную позицию. Ранее агентство Reuters писало, что Вэнс уже выбран в качестве следующего кандидата от Республиканской партии на пост президента. Его кандидатура получила одобрение на ежегодных политических сборах Conservative Political Action Conference, в которых принимают участие консервативные активисты и должностные лица со всей Америки. Его предпочли 53%, Рубио - 35%.

О трениях между Рубио и Вэнсом сообщалось в связи с войной в Иране. Вэнс изначально был противников и пытался несколько дистанцироваться от войны, что совпадает с позицией примерно 70% американцев. Накануне он заявил, что Трамп не возобновит войну, если в этом не будет необходимости. Все зависит от Ирана и результатов переговоров, но они идут хорошо.