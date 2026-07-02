Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Нижегородской области

Один человек погиб, четверо ранены при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава региона уточнил, что один человек госпитализирован.

С ночи силы ПВО уничтожили 30 беспилотников. По словам Никитина, падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

На местах работают специалисты экстренных служб. Работа ПВО продолжается.

24 июня два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область. Губернатор сообщал, что обломки дронов повредили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.