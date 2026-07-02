Суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор уральцам-экстремистам, сбежавшим из СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, которые прошлой осенью сбежали из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Напомним, что приговор решила обжаловать прокуратура. Ранее фигурантов признали виновными в "Побеге из-под стражи группой лиц по предварительному сговору" и "Краже имущества с незаконным проникновением в жилище". Дело беглецов рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В начале мая состоялось оглашение приговора. Александру Черепанову* было назначено 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Иван Корюков* получил 7,5 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Первые 4 года им предстоит провести в тюрьме, а остаток срока – в колонии строгого режима.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционного представления, частично удовлетворил апелляционное представление прокурора, внеся ряд процессуальных изменений в мотивировочную и резолютивную части приговора. Квалификация и наказание осужденным Корюкову* и Черепанову* суд апелляционной инстанции оставил без изменения", - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября 2025 года. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан Корюков*.

*внесен в список террористов и экстремистов