200 машин в одном вагоне: в Госдуме предлагают россиянам променять личное авто на трамвай

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти крупных городов в приоритетном порядке развивать трамвайное сообщение там, где сохранились выделенные полосы. Он также посоветовал россиянам чаще выбирать этот вид транспорта для поездок.

По словам спикера, современные отечественные трамваи перевозят пассажиров быстро и с комфортом. Володин подчеркнул, что такой транспорт не загрязняет экологию и помогает сокращать дорожные заторы.

Глава Госдумы привел конкретные расчеты: один трехсекционный трамвай вмещает до 260 человек, что позволяет заменить на дороге около 200 легковых автомобилей. Он уверен, что использование современного подвижного состава обеспечит доступность поездок для максимального количества жителей. Таким образом, развитие рельсового электротранспорта решит сразу несколько проблем мегаполисов, включая чистоту воздуха и свободные дороги.

Володин считает, что городам нужно максимально эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру для запуска новых российских трамваев.

Сообщалось, что из-за топливного кризиса таксисты массово покидают рынок - отток водителей уже достиг 20%, а оставшиеся в строю избегают поездок в центр и дальних маршрутов из-за страха остаться с пустым баком.