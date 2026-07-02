Экс-главе азербайджанской диаспоры Шыхлински не стали смягчать приговор по делу об убийстве бизнесмена

Свердловский областной суд снова отказал бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински в смягчении приговора. На этот раз речь идет об уголовном деле, в котором фигурируют убийство и покушение на убийство в 2001 и 2010 годах.

Напомним, в марте текущего года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Шыхлински и другим членам диаспоры. Суд назначил ему 22 года колонии строгого режима, первые четыре из которых тот проведет в тюрьме. Сафаровы Акиф, Аяз, Камал, Мазахир и Бакир получили 21, 20, 14, 13 и 10 лет колонии строгого режима, первые четыре из которых также проведут в тюрьме. 12 лет получил Шуджаяддин Раджабов, но по совокупности преступлений он также отправится в тюрьму на четыре года, а после в колонию - общий срок лишения свободы - 14 лет.

Осужденные попытались оспорить приговор, однако Свердловский областной суд не стал его смягчать, оставив решение суда первой инстанции без изменений, сообщает "Ъ-Урал".

Напомним, что накануне Шыхлински и его сын Мутвалы также просили о смягчении приговора по делу о применении насилия в отношении представителя власти, но безуспешно. В апреле их приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 8 годам колонии общего режима соответственно.