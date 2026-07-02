Массированный налет: ПВО России сбила 327 украинских дронов за ночь

Российские подразделения противовоздушной обороны в ночь на 2 июля уничтожили 327 украинских беспилотников. Об этом официально сообщили представители Министерства обороны России. Военные успешно отразили серию мощных ударов сразу в нескольких частях страны, включая отдаленные субъекты и акватории Черного и Азовского морей. Дежурные расчеты ликвидировали угрозы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Московской областях.

Одновременно с этим бойцы устранили опасность в Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, российская армия пресекла попытки нападения в Ленинградской области, Краснодарском крае и на территории Республики Крым. Министерство обороны подтвердило, что военные эффективно защитили небо над всеми указанными субъектами и морскими пространствами.

Специалисты ПВО в течение всей ночи контролировали воздушное пространство и вовремя замечали цели над водными зонами. Ведомство особо отметило профессиональную работу личного состава, который прикрывал Подмосковье и Кубань. Благодаря четким действиям подразделений, атака такого огромного количества дронов не достигла своих целей. Сейчас военные продолжают нести усиленное дежурство в приграничных районах и над акваториями южных морей, обеспечивая безопасность гражданских и стратегических объектов по всей стране.

Вместе с тем Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным заводам и топливным объектам в Киеве и области, а также поразила инфраструктуру аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.