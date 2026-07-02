ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве
Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.
По информации ведомства, также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Кроме того, беспилотники "Герань" обстреляли АЗС, используемую в целях ВСУ, и логистический центр для доставки и хранения дронов в Николаевской области. В Кировоградской области они поразили локомотив, который эксплуатировали украинские военные.