Депутаты думы Югры VII созыва собрались в последний раз

В Ханты-Мансийске началось последнее заседание думы Югры VII созыва.

Губернатор Руслан Кухарук поблагодарил депутатов за поддержку во время избрания на пост. Также он напомнил, что работа созыва выпала на начало специальной военной операции и "экономической агрессии Запада против России".

Голосование за новый состав парламента пройдёт 18-20 сентября. Участковые избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00 ежедневно. В новом составе думы ХМАО будет 40 депутатов: 20 из них изберут по одномандатным округам, ещё 20 – по единому округу по пропорциональной системе. Ранее в думе насчитывалось 38 мест, увеличение числа депутатов обусловлено ростом числа избирателей в регионе.