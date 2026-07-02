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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Экономическом совете ЛДПР назвали снижение инвестиций в основной капитал тревожным показателем

Инвестиции бизнеса в основной капитал в I квартале 2026 года в реальном выражении снизились на 14,3% — это сильнейшее падение с 2009 года. При этом расходы в рублях снизились всего на 3,9%. Разрыв между этими цифрами — дефлятор инвестиций, то есть рост цен на все, что нужно для строительства и модернизации: от стройматериалов и техники до проектирования и монтажа. По данным Росстата, он достиг 12,1% — вдвое выше потребительской инфляции.

Это значит, что бизнес готов тратить почти те же деньги на продукцию, но покупает на них гораздо меньше реальных мощностей. По расчётам Совкомбанка, цены производителей машин и оборудования растут медленнее, чем дефлятор в целом. То есть, главная проблема не в дорогом импортном оборудовании. Другие компоненты — строительные работы, стоимость труда, наценки посредников — дорожают быстрее.

Член Экономического совета ЛДПР, председатель Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Владимир Гамза отмечает, что снижение инвестиций в основной капитал является крайне негативным показателем: отсутствие роста тормозит развитие нашей экономики.

Эксперт также называл ряд факторов, которые позволяют формировать уровень эффективных инвестиций:

  • значительные полезные ископаемые (это у нас есть);
  • высокотехнологичная обрабатывающая промышленность;
  • значительные финансовые и венчурные рынки;
  • чёткая финансово-промышленная политика государства, нацеленная на развитие.


Экономический совет ЛДПР напоминает: благодаря Новой индустриализации можно обеспечить форсированный экономический рост, развитие отечественной промышленности позволит бороться с инфляцией наращиванием объёма производства. Запуск новых заводов сможет насытить рынок отечественной продукцией, снижая наценки посредников и сбить ценовую волну за счет конкуренции предложения, а не административных мер.

Теги: Экономический совет ЛДПР, снижение инвестиций в основной капитал


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