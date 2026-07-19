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Туризм Тверская область
Фото: Накануне.RU

Тверь вошла в "Золотое кольцо": город получил новый статус в свой день рождения

Тверь официально стала частью национального туристического маршрута "Золотое кольцо России". Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил об этом важном событии на открытии Дня города. Глава региона отметил, что федеральные власти уже приняли это историческое решение, которого местные власти добивались долгое время. По словам Королева, новый статус стал отличным подарком для всех горожан к празднику.

Руководитель области уверен, что вхождение в "Золотое кольцо" даст мощный толчок развитию Твери. Это решение открывает перед городом большие перспективы не только в туризме, но и в экономике. Власти ожидают, что новый статус поможет привлечь инвестиции, обновить городскую инфраструктуру и в целом повысить качество жизни людей. Город получит больше возможностей для ремонта дорог, благоустройства улиц и создания новых рабочих мест в сфере обслуживания.

Ранее Евросоюз ввел полный запрет на продажу путевок в Россию и любую рекламу отдыха в стране в рамках своей санкционной политики. Как сообщил юрист Алешандри Геррейру, европейским туроператорам и сайтам теперь запрещено не только заключать сделки, но и просто рассказывать о российских достопримечательностях или размещать рекламные плакаты.

Теги: кольцо, золотое, туризм


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