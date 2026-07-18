В результате атак БПЛА на склады Wildberries погибли восемь человек и 82 пострадали

В Котовске Тамбовской области из-за атаки ВСУ на логистический центр Wildberries погибли семь человек, 25 ранены. В Электростали Московской области при атаке БПЛА на логистический центр Wildberries погиб один человек, ранены 57. Таковы уточненные данные региональных властей. Еще четыре человека пострадали в результате удара БПЛА по нефтебазе в Ногинске Московской области.

Атака произошла 18 июля. В результате удара украинских БПЛА по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену. Пострадали 25 человек. 23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом и 16 – средней тяжести. В основном это осколочные ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о количестве пострадавших от ударов БПЛА ВСУ:

"По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения. Больше всего людей пострадали в Электростали — 57 человек. Еще четверо — на территории Ногинска. Девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней тяжести".

Один из пострадавших в ходе атаки беспилотников в Электростали погиб.

Ущерб от атаки на склады Wildberries может составить десятки миллиардов рублей, подсчитали специально для "Ведомостей" два консультанта по недвижимости. В ходе атаки беспилотников ВСУ Wildberries мог потерять логистические мощности примерно на 350 тыс. квадратных метров, или примерно 7% всех складских площадей.

При этом, как стало известно, согласно обновленной неделю назад оферте маркетплейса, сам Wildberries теперь освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами "непреодолимой силы", куда, в том числе, относятся последствия атак БПЛА.

На этом фоне глава глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что Wildberries прорабатывает выплаты и финансовую поддержку продавцам после атак БПЛА на склады компании в Электростали и Котовске.