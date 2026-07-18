В День города и День металлурга в Верхней Пышме сыграли 32 свадьбы

День металлурга и День города в Медной столице Урала Верхней Пышме отметили фестивалем-конкурсом "Совет да любовь!", темой которого стали свадьбы.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, праздник состоялся в Манин парке и вызвал приятные эмоции у зрителей и самих участников. Открыли фестиваль глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов, сенатор РФ Александр Высокинский, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, советник директора по персоналу и общим вопросам ОАО "УГМК" Алексей Смирнов и директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский.

"День города и День металлурга – это два праздника, которые неразрывно связаны в Верхней Пышме. Несмотря на то, что город активно развивается в различных сферах, металлургия всегда остается главным драйвером и локомотивом экономики. Один из главных показателей развития города – это то, что средний возраст горожан снижается, Верхняя Пышма молодеет. Я уверен, что эта тенденция сохранится и дальше. Очень почетно, что Верхняя Пышма – это Город трудовой доблести, поэтому сегодня мы обязательно вспоминаем металлургов, которые ковали Победу в годы Великой Отечественной войны", - отметил глава городского округа Иван Зернов.

За прошедший год в Верхней Пышме семейный союз заключили 2 тысячи пар, серебряную свадьбу отпраздновали 99 пар, а золотую 70. В "красивые" даты поженились 840 пар, и сегодняшний день не стал исключением. Почетные гости и заведующая отделом ЗАГС Ольга Муратовских поздравили новобрачных Николая и Алину с регистрацией брака. Молодоженам вручили свидетельство о браке и подарки.

Продолжил праздник флешмоб хореографических коллективов Дворца культуры "Металлург". Он стал идеальным стартом и задал нужный ритм всему дню.

"Праздники – День металлурга и День города – объединяют нас, помогая по-особенному ощутить любовь к родному городу, к малой родине, где мы родились и живем, где растут наши дети, находится наш отчий дом и где мы трудимся. Именно поэтому настроение в эти дни такое радостное", - сказал директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский.

В фестивале-конкурсе "Совет да любовь!" выступили 32 творческие команды предприятий и организаций городского округа. Коллективы представили свои номера в пяти номинациях: профессиональная, волшебная, кинематографическая, оригинальная и национальная свадьбы.

Так, в номинации "Профессиональная свадьба" было необходимо отразить особенности профессиональной деятельности участников. Зрители увидели свадьбу капитана воздушного судна, железнодорожников, парильщика, кузнеца, доярки и тракториста, металлурга и крановщицы.

Перед участниками номинации "Волшебная свадьба" стояла задача представить торжество в жанре сказки, мифа или вымышленных миров и событий. Так, гости побывали на свадьбе Дюймовочки и эльфа, Алисы в Стране чудес, Шрека и Фионы, Мухи-Цокотухи, древнегреческих богов, а также на царской свадьбе по мотивам "Сказки о царе Салтане". Последнюю представили специалисты управления проектных работ, закатив "пир на весь мир": князь Гвидон вел под венец Царевну-Лебедь в сопровождении ткачихи с поварихой, сватьи бабы Бабарихи, тридцати трех богатырей с дядькой Черномором и даже затейницей Белочкой.

Кинематографические свадьбы представили семь участников. Они представили сцены из фильмов "Горько", "Пять невест", "12 стульев", "Свадьба в Малиновке". А одна из команд объединила фрагменты из разных фильмов в единую свадебную историю.

Оригинальные свадьбы сыграли шесть команд. Можно было побывать на спортивной, ковбойской, пиратской свадьбах, ретро-свадьбе и свадьбе в стиле 90-х.

Зрелищными были выступления в номинации "Национальная свадьба". Одна команда перенесла зрителей в самое сердце Сибири на бурятскую свадьбу. Другая мастерски воссоздала атмосферу чукотской свадьбы и зрители стали свидетелями древнего таинства. Старинный татарский обряд продемонстрировали специалисты технического контроля. Команды думы и общественной палаты представили мордовскую свадьбу.

Фестиваль был таким ярким и зажигательным, что четыре его участника решились на предложение руки и сердца. Своим возлюбленным сделали предложение Никита Пипченко, Кирилл Быков, Никита Козелов и Алексей Первин.

Кульминацией фестиваля стал общий танец конкурсантов, ставший символом творческого единства. В этот день в Манин парке организовали детские игровые программы, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей, можно было сделать красочные фотографии в фотобудке. Перед гостями выступили кавер-группы "Лимонад" и "Фонетика".