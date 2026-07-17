В Херсонской области БПЛА атаковали колонну машин мирных жителей

Украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области.

В результате удара есть погибшие, также ранение получил сотрудник Народного фронта, сообщает ТАСС.

"Сегодня ВСУ с воздуха атаковали БПЛА колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта. Одного осколком ранило в спину. Но это не единственный пострадавший. Есть еще и погибшие", - говорится в сообщении.