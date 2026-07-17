Костромская область на 6 месте в ЦФО по внедрению Регионального экспортного стандарта

Губернатор Костромской области Сергей Ситников держит под личным контролем участие региона в нацпроектах. В рамках федеральной программы «Международная кооперация и экспорт» в области разработана Стратегия развития экспорта на период до 2030 года.

Комплексную поддержку действующим экспортерам и предприятиям, планирующим выход на зарубежные рынки, оказывает Центр поддержки экспорта Костромской области. Помощь оказывается на всех этапах — от поиска иностранных партнеров и получения необходимых консультаций до участия в международных выставках и бизнес-миссиях.

Такая системная работа позволила Костромской области войти в число лидеров Центрального федерального округа по внедрению Регионального экспортного стандарта 3.0. Регион занял 6 место в Центральном федеральном округе и 21 место в общероссийском рейтинге по итогам первого полугодия 2026 года.

Рейтинг эффективности рассчитывается экспертами на основе данных онлайн-мониторинга и включает 15 направлений - развитие экспортной деятельности, подготовка кадров, развитие инфраструктуры, информационной и консультационной поддержки, продвижение продукции предприятий на зарубежные рынки.

Внедрение стандарта в регионе позволяет сформировать единые механизмы поддержки экспортно ориентированного бизнеса, раскрыть экспортный потенциал региона и способствует достижению национальной цели по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году.