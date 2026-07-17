В Китае прошел первый в мире бой роботов по правилам ММА

Китайский город Шэньчжэнь принял первые соревнования по робототехнике Ultimate Robot Knock-out Legend, где машины провели бой по правилам смешанных единоборств. ТАСС со ссылкой на портал Yahoo Sports сообщает, что это первый подобный случай в мировой практике. В финальной стадии турнира участвовали тридцать две команды. Каждую группу представлял робот, произведенный на одном из китайских предприятий.

Издание Guangdong News опубликовало данные о финансовой составляющей мероприятия. Организаторы установили призовой фонд в размере около 1,48 миллиона долларов. Участники соревновались за эти средства, используя технические возможности своих устройств в рамках установленного регламента ММА. Данное событие продемонстрировало текущий уровень развития прикладной робототехники в КНР. Прошедший чемпионат зафиксировал интеграцию спортивных правил в формат технологических испытаний. Инженерные коллективы получили возможность проверить износостойкость и системы управления своих разработок в условиях прямого физического контакта на ринге. Итоги турнира подтвердили интерес разработчиков к созданию специализированных машин для контактных состязаний. Соревнования завершились распределением наград между наиболее эффективными моделями роботов.

Ранее в московской Библиотеке имени А.С. Пушкина прошла первая церемония бракосочетания человекоподобных роботов — блогера Роберта и балерины Матильды. Разработчики из компании IT-Imperial, которые ранее представили эти модели на ПМЭФ-2026, организовали для них полноценное торжество с обменом клятвами.