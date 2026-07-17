ФСБ: В Севастополе готовился теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота РФ

В Севастополе пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, сообщает УФСБ.

По данным ведомства, фигурант - 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР. После начала СВО он стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, прилетах украинских БПЛА и ракет.

Летом прошлого года мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для взрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. СВУ он хранил по месту своего проживания, оно изъято, пишет ТАСС.

Ранее в России были предотвращены беспрецедентные по масштабам попытки спецслужб Украины совершить серию терактов на военных объектах и в отношении нескольких военнослужащих.