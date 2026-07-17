Экс-советника гендиректора "Российского экологического оператора" задержали по делу о хищениях

Бывший советник генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО) Павел Бесшапов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. Он стал фигурантом дела о хищении 82 млн руб., выделенных на переработку ТБО в Дагестане, передает РБК.

В мае 2026 года суд заочно арестовал по делу (другому) о мошенничестве в особо крупном размере экс-гендиректора РЭО Дениса Буцаева. До этого экс-чиновник был объявлен в федеральный розыск, также СМИ сообщали, что он выехал за границу, подав заявление об увольнении по собственному желанию.

Помимо этого, в рамках расследования дела Буцаева обвинение предъявлено двум бывшим топ-менеджерам РЭО. Один из них - Екатерина Степкина - отправлена под домашний арест. В отношении второго - Максима Щербакова - избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.