ЕС впервые ввел санкции против РФ "за удары по Киеву"

Евросоюз ввел санкции "за удары по Киеву" в отношении одного физического лица и пяти компаний. Ранее ограничительные меры с такой формулировкой не вводились.

В заявлении на сайте Совета ЕС уточняется, что рестрикции введены за "удары по Киеву" 1 и 5 июля.

Все пять компаний, попавших под санкции, связаны с промышленной группой "АБС Электро", которая, как утверждается, производит электронные компоненты для российских ударных беспилотников. Под санкции также попала председатель совета директоров группы Ирина Харисова.

С начала июля ВС РФ наносят массированные удары по объектам украинского ВПК и ТЭК. По данным Минобороны, были атакованы предприятия и инфраструктура в Киевской области и самом Киеве.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия теперь ведет "настоящую *****", которая начиналась как специальная военная операция. К этому Москву принудили страны Запада, которые стоят за киевским режимом и помогают ему, в том числе, наносить удары по территории России.