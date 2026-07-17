В Новоуральске судят "предпринимателя" за попытку украсть деньги с "Пушкинских карт"

23-летнего жителя Новоуральска обвиняют в попытке хищения денег с "Пушкинских карт". Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По версии следствия, через бесплатный агрегатор обвиняемый назвал себя организатором показа мультфильмов и объявил о скорых сеансах в кинотеатрах Саранска и Чебоксар. Со своим подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продал билеты на сумму свыше 2,1 млн рублей. При этом, никакие показы в реальности он проводить не собирался.

После обвиняемый попытался вывести средства, однако аккаунт был заблокирован из-за подозрения в мошеннических действиях.

Новоуралец обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество группой лиц по сговору в особо крупном размере". Уголовное дело направлено в суд, который уже приступил к рассмотрению по существу. Сам обвиняемый в ходе расследования возместил причиненный ущерб.