В Москве задержали экс-заместителя директора концерна "Калашников"

В Москве задержали бывшего заместителя директора концерна "Калашников" Сергея Панкина. Его подозревают в причастности к хищению 100 млн руб., выделенных на военную форму.

Сообщается, что форма и обмундирование, в том числе части бронежилетов и шлемов, должны были быть российского производство, на деле их завозили из Китая, и сумма закупок оказалась сильно меньше, чем по документам, разница была похищена.

В январе этого года Панкин заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Контракт должен был закончиться 28 июля, но из-за проблем со здоровьем Панкин вернулся раньше срока и был задержан.