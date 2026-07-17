Песков ответил на обвинения Трампа о якобы вмешательстве России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп, говоря о России как некоей "угрозе" выборам в стране, ссылается на обезличенную и бездоказательную информацию разведки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Между тем, напомнил он, итоги официальных расследований в самих США указывали на непричастность Москвы к каким бы то ни было вмешательствам.

"Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратура, и так далее. Все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния", - цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне Трамп в обращении к нации обвинил Россию, Китай, Иран и КНДР в незаконном вмешательстве в работу избирательной системы США. По его словам, китайские власти хотели его проигрыша на выборах, потому что он [Трамп] их раскусил, ввел против них пошлины на миллиарды долларов и создал самую мощную армию мира. Вопросы у президента есть и к разведке США, которая, якобы, скрывала информацию о действиях Китая, поэтому будет проведено расследование и, возможно, возбуждены уголовные дела.