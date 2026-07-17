"Стенограффия" выпустила путеводители по уличному искусству Екатеринбурга

В Екатеринбурге команда фестиваля "Стенограффия" вместе с сетью ресторанов быстрого питания выпустила путеводители по уличному искусству города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, над оформлением работал иллюстратор Алексей Грабилин. При создании он вдохновлялся концепцией старинных сибирских карт Семена Ремезова.

Путеводитель включает 50 значимых арт-объектов и интересные факты о них. Арт-объекты на карте обозначены разноцветными точками, где цвет каждой соответствует определенному году создания работы. Обратная сторона – плакат с изображением трех персонажей, созданных словно из линий пересечения улиц с точками-муралами на них.

Как добавили в мэрии, забрать путеводитель можно в точках сети ROSTIC’S по адресам: проспект Ленина, 24/8 и 41, улица 8 Марта, 8 и 37.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге появится более 10 новых арт-объектов.