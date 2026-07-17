В Красноярске начали замораживать землю для строительства новой станции метро

Строители метро в Красноярске закончили монтаж уникальной установки, которая заморозит почву на месте будущей станции "Улица Копылова". Это оборудование подготовит землю к прокладке наклонного эскалаторного тоннеля. Инженеры называют этот участок одним из самых трудных: рабочим предстоит пробить путь длиной почти 70 метров под углом в 30 градусов. Трасса проходит через разные слои грунта и подземные воды, поэтому строители используют метод искусственной заморозки, чтобы укрепить стены будущего прохода, пишет телеканал "Краснодар".

Для этого специалисты пробурили 43 скважины и вставили в них специальные колонки. По ним пойдет хладагент с температурой до минус 22 градусов. Система будет охлаждать землю несколько недель, пока та не станет достаточно прочной и безопасной для работы. Параллельно рабочие подготовили 20 временных чугунных колец для основы тоннеля, а также установили лебедку и блокоукладчик. Как только грунт полностью замерзнет, строители начнут следующий этап и приступят к проходке самого тоннеля.