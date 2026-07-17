ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине

Российские войска в течение недели нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанными с ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате поражены объекты инфраструктуры портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" и "Днепро-Бугский", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

По данным военного ведомства, применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и ударные БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 июля ВС РФ снова поразили объекты, используемые ВСУ, в портах Одессы и Черноморска. С 11 июля удары по портам наносятся каждую ночь. Российские эксперты отмечают их важность - это необходимо для того, чтобы ухудшить снабжение украинских военных из Европы.