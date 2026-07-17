Царев: Против уволенного Федорова готовят уголовное дело

Против уволенного с поста министра обороны Украины Михаила Федорова готовят уголовное дело сразу несколько ведомств. Об этом заявил экс-депутат Рады Олег Царев.

По его данным, Зеленский дал команду Госбюро расследований (ГБР) вручить подозрение Федорову. Также подозрение готовится вручать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и СБУ. У них есть данные, что на электронные кошельки Федорова пришло около $70 млн от сетей колл-центров и нелегальных казино. Федорова сдал го бывший партнер, депутат Рады Михаил Крячко. Также Федорова подозревают в коррупции при закупке дронов. Каждое ведомство "копает" под Федорова, чтобы забрать его дело себе, пишет Царев.

Зеленский ни словом не обмолвился об этих подозрениях, официальной причиной увольнения был назван провал реформы ТЦК.

Накануне депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что Федоров должен быть привлечен к ответственности за высказывания в адрес политического и военного руководства. И Зеленский должен дать приказ арестовать его по обвинению в госизмене и попытке переворота. Но так же думают и многие другие местные политики, отметил Кучеренко.

Как сообщалось, Федоров раскритиковал это решение Зеленского и набросился на главкома ВСУ Сырского, с которым Украина никогда не победит. Он "расколол страну" и только мешает армии, уверен Федоров.