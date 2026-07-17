В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за схода вагонов поезда с рельсов

Следственными органами Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов грузового поезда по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР на транспорте.

В ночь с 15 июля на 16 июля 2026 года при следовании грузового поезда № 2314 по маршруту "Пермь — Екатеринбург" на 1566 километре 10 п. перегона станций Шумково — Кишерть Свердловской железной дороги допущен сход шести вагонов и локомотива.

В результате происшествия повреждены железнодорожные вагоны, пути, а также иные объекты инфраструктуры электрифицированного участка, остановлено движение поездов, чем причинен крупный ущерб.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал размыв и разрушение железнодорожного полотна, вызванное неблагоприятными погодными условиями.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.