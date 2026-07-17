Врачи до последнего боролись за жизнь четвертой жертвы аварии в Красном Куте

В министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили о смерти четвертого человека после утренней аварии в Красном Куте. Последняя пострадавшая, которую медики успели довезти до больницы, скончалась вчера вечером. Таким образом, в результате столкновения погибли все, кто находился в легковом автомобиле.

Трагедия произошла в четверг утром, когда водитель Chevrolet Niva на скорости врезался в грузовик Freightliner, стоявший на обочине. Водитель внедорожника и его пассажирка погибли на месте происшествия сразу после удара. Еще двух женщин спасатели экстренно отправили в госпиталь. Одна из них умерла в реанимации спустя полтора часа, а за жизнь второй врачи боролись до конца дня. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, почему водитель не заметил припаркованный большегруз и допустил смертельное столкновение.

Ранее в Уганде школьный автобус, возвращавшийся с экскурсии к водопаду Сипи, съехал с трассы и перевернулся, врезавшись в валун. Жертвами аварии стали 21 человек, включая 20 детей, еще несколько пострадавших госпитализированы с травмами.