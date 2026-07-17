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Фото: Накануне.RU

Основатель "Буквально" в Екатеринбурге объявила о закрытии книжного

Книжный магазин "Буквально" на пр. Ленина, 50 в Екатеринбурге закрывается. Об этом в своих социальных сетях сообщила его основательница Анна Санина. По ее словам, бизнес столкнулся сразу с рядом проблем, которые решить собственными силами уже не выходит.

"Долгих объяснений не будет: мы просто не справляемся. Сложная ситуация в экономике, большое давление со всех сторон, постоянное повышение цен, новые законы, трудности с логистикой — все это вы и так без нас знаете и видите каждый день. Но еще есть и мы, у которых закончились варианты, как с этим справиться своими силами. Мне бы очень хотелось сказать когда-то, что мы достойно пережили этот период, прошли через все сложности и сохранились, но мы, к сожалению, в другой сказке. И сейчас мы в той ситуации, когда будем еще долго выплачивать долги, даже если продадим все-все, что у нас есть", — написала Санина.

По ее словам, до конца июля магазин будет работать в обычном режиме, а в последние дни месяца пройдет распродажа остатков и прощальная вечеринка, подробности о которой будут позднее.

Екатеринбуржцев просят поддержать магазин, зайти за книгой, открыткой или даже сертификатом, который если и не удастся потратить, останется памятным сувениром. Тех, кто уже приобрел его, просят поспешить использовать сертификат до закрытия книжного. Также горожан просят сообщить, если кто-то нуждается в сотрудниках в сфере продажи книг или литературных проектов.

"Мы очень постараемся сохранить самое главное — то единственное, от чего зависят независимые книжные — сообщество прекрасных людей, которое мы успели собрать по крупицам за эти два с половиной года. Поэтому наши клубы продолжат встречаться, какие-то встречи найдут новые площадки, а какие-то останутся под крылом наших друзей из Маркет Арки", — добавила Санина.

Теги: Екатеринбург, Буквально, книжный, закрытие


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