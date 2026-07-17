В Верхнем Уфалее начали подсчитывать ущерб от подтоплений

В южноуральском Верхнем Уфалее начался подсчёт ущерба от паводка.

По состоянию на утро 17 июля, в зоне подтопления – 69 жилых домов и 126 приусадебных участков. Эвакуировано 69 человек, в том числе 31 ребёнок. Большинство жителей разместились у родственников и знакомых, трое людей находятся в пункте временного размещения. На случай ухудшения обстановки подготовлен ещё один такой пункт на 50 мест.

Жителям подвозят питьевую воду. Цинковый завод "Кареплант" поддержал жителей, обеспечив их продуктовыми наборами. Продолжаются обходы дворов. Начали работу оценочные комиссии по фиксации ущерба на подтопленных территориях. Комиссии созданы на базе администрации: сформировано шесть групп, подготовлены необходимые акты и положение о работе, сообщает министерство общественной безопасности Челябинской области.