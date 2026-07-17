ВС РФ снова поразили порты Одесской области

В ночь на 17 июля ВС РФ снова поразили объекты, используемые ВСУ, в портах Одессы и Черноморска, сообщило Минобороны РФ. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные БПЛА.

Как и в предыдущих случаях, поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ними. А также два цеха по производству и сборке БПЛА, склад с боеприпасами, пожарный катер. Ночные удары по портам наносятся уже неделю подряд.

Российские эксперты отмечают важность ударов по портам. Это необходимо для того, чтобы ухудшить снабжение ВСУ из Европы. Многие суда маскируются под гражданские пассажирские и грузоперевозки, а на самом деле они перевозят боеприпасы, технику и оружие. Поэтому через некоторое время результаты должны сказаться.

Военкор Александр Коц пишет, что главное - сохранять ритм. С 11 июля удары по портам наносятся каждую ночь.

"Смысл системного удара — обвал всей морской логистики ВСУ на юге. Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский — это узел разгрузки западного военного импорта, приема ГСМ и, как выясняется по этой неделе, площадки узловой сборки ударных беспилотников", — отмечает военкор.

"Удары по инфраструктуре и объектам ВПК Украины должны дать результат. Пока яркого проявления экономии дронов [у ВСУ] нет. Но при непрекращающихся ударах эффект ожидаем, обязательно", — пишет военкор Александр Сладков.