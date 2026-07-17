Законопроект Грэма* по новым санкциям против России поддержал 61 сенатор США

61 законодатель США поддержал инициативу умершего сенатора Линдси Грэмом* о введении новых санкций против России, сообщает Axios.

По информации портала, законопроект поддержали 39 сенаторов-республиканцев и 22 демократа. Это позволяет преодолеть процедуру блокирования рассмотрения инициативы в сенате. Однако документу по-прежнему предстоит получить одобрение палаты представителей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект об усилении санкций против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Документ изначально предполагал введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у РФ нефть, газ, уголь и уран. По данным Reuters, в обновленном варианте законопроекта размер пошлин снижен до 100% для пяти основных покупателей.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов