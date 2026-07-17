Российские чиновники полностью перейдут на мессенджер "Макс" к 2030 году

Правительство России выпустило распоряжение, которое меняет правила общения для всех госслужащих. К 2030 году муниципальные и государственные работники должны перенести все свои рабочие переписки на национальную платформу "Макс". Кабмин поставил четкую цель: через шесть лет доля служебных сообщений в этом российском сервисе должна составить ровно 100%. Это означает, что власти полностью запретят использование иностранных мессенджеров для решения рабочих вопросов.

Помимо внедрения единого чата, правительство планирует масштабное обновление программного обеспечения на компьютерах чиновников. К началу следующего десятилетия все сотрудники органов власти перейдут на отечественные коммуникационные сервисы и автоматизированные рабочие места. Власти рассчитывают, что такие меры создадут безопасную цифровую среду и исключат зависимость госаппарата от зарубежных технологий. Теперь каждое ведомство должно подготовить инфраструктуру для окончательного перехода на российское ПО.

Ранее ректор СПбГУ Николай Кропачев приказал всем сотрудникам и студентам перейти на корпоративный мессенджер eXpress для рабочих коммуникаций. В ответ на это преподаватель Алексей Волков поинтересовался, выдаст ли вуз служебные смартфоны или компенсирует ли использование личных телефонов по Трудовому кодексу.