"Автомобилист" примет участие в первом сезонном турнире в истории КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" примет участие в Кубке Первых – первом сезонном турнире в истории КХЛ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского клуба.

Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея, а участие в нем примут шесть старейших российских клубов, отмечающие 80-летие: "Спартак" и "Динамо" Москва, "Торпедо" и СКА, ЦСКА и "Автомобилист". Именно они и разыграют Кубок Первых.

В зачет турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне-2026/27. Сразу два матча Кубка Первых пройдут в стартовый игровой день регулярного чемпионата 5 сентября – "Автомобилист" сыграет с "Динамо", а "Спартак" – с "Торпедо". Первые встречи ЦСКА и СКА пройдут 7 сентября – московские армейцы примут "Спартак", а петербуржские сыграют дома с "Динамо".

Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 матчей. 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, в котором и определится победитель турнира.

Напомним, что накануне "Автомобилист" объявил новый тренерский штаб Алексея Кудашова.