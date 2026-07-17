Российские агрофирмы наполнили штат сотрудниками на 95%

Российский агропромышленный комплекс почти полностью решил проблему дефицита кадров. Россельхозбанк провел исследование к Всероссийскому дню поля и выяснил, что предприятия наняли уже 95% от нужного числа работников. При этом специалисты теперь выбирают работодателя не только по размеру зарплаты. Людям важны свободный график, хорошие отношения в коллективе, обучение внутри компании и помощь опытных наставников, пишет "Ъ".

Молодые специалисты ставят перед бизнесом высокую планку: почти 90% выпускников профильных вузов хотят зарабатывать около 80 тысяч рублей в месяц. Руководителям предприятий приходится учитывать эти запросы, чтобы привлекать и удерживать молодежь. Вопрос качества рабочих мест стал особенно острым из-за масштабных планов развития страны до 2030 года. За это время аграрии должны увеличить производство продукции на четверть, а экспорт - в полтора раза.

Чтобы достичь таких высоких показателей, компаниям нужно не просто сохранять текущий штат, но и активно развивать систему обучения. Предприятия внедряют программы адаптации для новичков и развивают наставничество. Только так отрасль сможет выполнить государственные задачи и обеспечить рост производства в ближайшие годы. Успех аграрного сектора теперь напрямую зависит от того, насколько комфортные и выгодные условия бизнес предложит своим сотрудникам.