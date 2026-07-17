Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы президента США 2020 года

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай, а также Россию, Иран и КНДР в незаконном вмешательстве в работу избирательной системы Америки. Особенно досталось Китаю.

По словам Трампа, у КНР был незаконный доступ к 220 млн документов с данными американских избирателей в канун выборов главы государства в 2020 году. Он заявил, что Китай осуществил крупнейшую в историю компрометацию данных, связанных с выборами.

Также Трамп заявил, что китайские власти хотели его проигрыша на выборах, потому что он [Трамп] их раскусил, ввел против них пошлины на миллиарды долларов и создал самую мощную армию мира.

Вопросы у президента есть и к разведке США, которая, якобы, скрывала информацию о действиях Китая, поэтому будет проведено расследование и, возможно, возбуждены уголовные дела.