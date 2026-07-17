В Тюмени три девушки подрались в очереди на заправку
В Тюмени три девушки подрались в очереди на заправке — не смогли разобраться, кто должен проехать первой, сообщает Ural Mash.
По словам одной из них, к колонкам без очереди подъехала "Омода". Из салона вышла пассажирка и попросила пропустить ее. Девушка отказала, так как торопилась. Тогда пассажирка встала у капота и перекрыла машине проезд, чтобы подруга смогла влезть в поток.
Началась драка, обвинения в избиении. Закончилось дело вызовом полиции.
Отметим, что ранее в Пермском крае мужчина умер в очереди на заправку.