В Тюмени три девушки подрались в очереди на заправку

В Тюмени три девушки подрались в очереди на заправке — не смогли разобраться, кто должен проехать первой, сообщает Ural Mash.



По словам одной из них, к колонкам без очереди подъехала "Омода". Из салона вышла пассажирка и попросила пропустить ее. Девушка отказала, так как торопилась. Тогда пассажирка встала у капота и перекрыла машине проезд, чтобы подруга смогла влезть в поток.



Началась драка, обвинения в избиении. Закончилось дело вызовом полиции.