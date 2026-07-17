Компания из Челябинской области заплатит 180,6 млн за вред бухте в Тихом океане

Оставлено в силе решение суда о взыскании с компании из Челябинской области 180,5 млн руб. Речь идёт о компенсации за ущерб тихоокеанской бухте.

Ранее Росприроднадзор подал иск к ООО "НефтеГазСервис". Речь шла о взыскании долга в 180,6 млн руб. в счёт возмещения вреда Заводской бухте Авачинской губы Тихого океана.

Арбитражный суд Челябинской области 1 апреля удовлетворил иск. Компания обжаловала решение, а Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 16 июля оставил вердикт без изменений, сообщает пресс-служба инстанции.