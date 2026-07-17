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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

Екатеринбуржцам показали, в каких условиях будут учиться воспитанники "Дворца пионеров"

Жителям Екатеринбурга показали, как выглядят помещения, где будут обучаться дети из городского "Дворца творчества", более известного как "Дворец пионеров". Новое пространство с современным ремонтом отвечает всем правилам безопасности и будет удобным для развития подрастающего поколения, сообщают в пресс-службе мэрии.
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Ранее сообщалось, что воспитанников собираются выселить из старого здания усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, поскольку оно требует ремонта. Якобы проверка прокуратуры выявила, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), в чьем владении находится здание, никак им не занималось, из-за чего оно стало небезопасным.

Тогда родители воспитанников и педагоги воспротивились переезду, назвав его "выселением детей" и записали видеообращение свердловским властям и президенту Владимиру Путину. Главной причиной стала новая локация, куда детям якобы будет неудобно добираться, а вследствие произойдет распад кружков. В ответ городская администрация сообщила, что разделять детские коллективы никто не собирается - их перенесут в более безопасное пространство, где они смогут продолжить обучение в прежнем составе.

Сравнение старых и новых помещений для воспитанников Дворца творчества в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

Как сообщает пресс-служба мэрии, вокальная студия "Сольвейг", студия развития компьютерной грамотности и еще несколько коллективов переедут в здание на улице Луначарского, 217. Руководитель студии Антонина Павлова подтвердила, что коллектив продолжит заниматься в прежнем составе, а позднее к нему смогут присоединиться новые ученики. Для желающих развивать свой вокал Дворец творчества предлагает годовую программу "Ступень к успеху", после успешного прохождения которой можно будет начать обучение в долгосрочной программе.

"Нам очень жаль – и мне и детям – расставаться с таким прекрасным зданием. У нас есть Пушкинская комната, в которой каждое занятие превращалось в сказку, и другие замечательные уголки. Но мы будем развиваться дальше, и моя задача как руководителя и педагога учить детей настолько хорошо, насколько это возможно. Студия – это не стены. Стены без детей и без педагога ничего не стоят. И мы постараемся, чтобы наша дальнейшая творческая жизнь была более насыщенной", – добавила Антонина Павлова.

Сравнение старых и новых помещений для воспитанников Дворца творчества в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

Сравнение старых и новых помещений для воспитанников Дворца творчества в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

На улице Луначарского, 217 дети также смогут продолжить заниматься робототехникой и развивать свои навыки работы с компьютером. В кружок принимают с пятилетнего возраста, педагог поможет освоить сборку конструкторов, а после и компьютерную грамотность, анимацию и работу с нейросетями.

"Помимо того, что ребята смогут заниматься в помещениях на улице Луначарского, 217, эти направления будут открыты в трех школах Академического района: № 23, № 123, № 133. Что позволит большему количеству детей пользоваться функционалом компьютера в различных целях", – рассказала педагог по технической направленности Софья Попова.

Еще три коллектива – ансамбль танца "Детство", школа-студия современного танца "Движение" и танцевально-спортивный клуб "Урал", переедут в новую школу №366 на улице Щорса, 16. Там в их распоряжении будет несколько залов со станками и специальным покрытием для танцев.

"Дворец творчества – организация с богатой историей, и мы рады с ней сотрудничать. Коллективы получат новые, современные помещения, которые нужно будет обживать. И коллективы с историей, которые сюда приедут, справятся с этим лучшим образом. Не будем забывать и про наших обучающихся. Они получат возможность сразу заниматься в именитых коллективах и, не побоюсь этого слова, с великими педагогами, которые их научат мастерству", – сказал директор школы № 366 Илья Репин.

Сравнение старых и новых помещений для воспитанников Дворца творчества в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

Сравнение старых и новых помещений для воспитанников Дворца творчества в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Анна Иванюк

Приемная кампания в коллективы городского "Дворца творчества" стартует 20 августа. На выбор 20 коллективов, где дети смогут развить свой творческий потенциал - от вокала и танцев до робототехники и естественный и социально-гуманитарных наук.

Напомним, что ранее Свердловский областной суд отказал прокуратуре в иске к ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", которое побуждали провести реставрацию усадьбы Расторгуева-Харитонова в Екатеринбурге. Незадолго до этого Дворец пионеров сменил свой официальный адрес на бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского, 217.

Теги: Екатеринбург, Дворец пионеров, Дворец творчества, воспитанник


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