Страшная авария в Уганде: школьный автобус вылетел с дороги

В Уганде школьная поездка к водопаду Сипи закончилась трагедией. Автобус вез учеников столичной начальной школы имени короля Давида домой, но в районе деревни Чеквати машина съехала с трассы. Транспорт на скорости врезался в огромный камень и перевернулся. В этой аварии погибли двадцать детей и один взрослый. Еще несколько школьников и трое взрослых получили различные травмы, пишет "Ъ".

Полицейские уже опубликовали снимки разбитого автобуса и начали расследование. Врачи в больницах городов Капчорва и Мбале сейчас оказывают помощь всем пострадавшим. По предварительной версии, водитель просто не справился с управлением в районе восьми часов вечера. Правоохранительные органы пока не выяснили личность человека, который сидел за рулем, и продолжают собирать детали происшествия на месте катастрофы.

Ранее в Березниках произошло дорожное происшествие со школьным автобусом. Женщина за рулем потеряла управление, из-за чего транспорт съехал на обочину и завалился на бок. В аварии пострадала только сама водитель - медики уже оказали ей необходимую помощь, а среди пассажиров обошлось без травм.