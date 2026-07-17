17 Июля 2026
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге отметили сотрудников Русской медной компании накануне Дня металлурга

В преддверии профессионального праздника – Дня металлурга – в Екатеринбурге отметили сотрудников Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в колонном зале Дома Севастьянова около 70 специалистов компании получили награды различного уровня.

Награждение работников РМК накануне Дня металлурга(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Награждение работников РМК накануне Дня металлурга(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Я хочу поблагодарить Игоря Алексеевича и большой коллектив РМК за труд. Он измеряется не только в новых современных предприятиях и в налогах. Вместе с вами приходят социальные проекты. Те проекты, которыми мы гордимся, о которых знает вся страна, – я говорю о квартале "Архангел Михаил", который сегодня является новой, очень яркой точкой притяжения. Вы работаете системно во всех территориях и всем уделяете внимание. С наступающим праздником, с Днем металлурга!", - обратился к собравшимся Губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Награждение работников РМК накануне Дня металлурга(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Награждение работников РМК накануне Дня металлурга(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Глава региона, а также председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и заместитель главы администрации Екатеринбурга Дмитрий Ноженко вручили специалистам РМК почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области, а также награды Законодательного собрания и Министерства промышленности и науки региона.

Награждение работников РМК накануне Дня металлурга(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: РМК, награждение, День металлурга


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