В Екатеринбурге отметили сотрудников Русской медной компании накануне Дня металлурга

В преддверии профессионального праздника – Дня металлурга – в Екатеринбурге отметили сотрудников Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в колонном зале Дома Севастьянова около 70 специалистов компании получили награды различного уровня.

"Я хочу поблагодарить Игоря Алексеевича и большой коллектив РМК за труд. Он измеряется не только в новых современных предприятиях и в налогах. Вместе с вами приходят социальные проекты. Те проекты, которыми мы гордимся, о которых знает вся страна, – я говорю о квартале "Архангел Михаил", который сегодня является новой, очень яркой точкой притяжения. Вы работаете системно во всех территориях и всем уделяете внимание. С наступающим праздником, с Днем металлурга!", - обратился к собравшимся Губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона, а также председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и заместитель главы администрации Екатеринбурга Дмитрий Ноженко вручили специалистам РМК почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области, а также награды Законодательного собрания и Министерства промышленности и науки региона.