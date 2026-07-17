Два бензовоза и две "Газели" загорелись на территории промзоны в Подмосковье

Крупный пожар произошел утром в пятницу на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах. Загорелись два бензовоза и две "Газели", произошел разлив топлива, сообщает Мособлпожспас.

"Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью", - говорится в сообщении ведомства. На месте работают пожарные службы, объявлен повышенный ранг пожара.

По информации ГУ МЧС по региону, в 08:44 возгорание локализовали на площади 3100 кв. м. В 09.27 ликвидировали открытое горение. Предварительно, погибших и пострадавших нет.