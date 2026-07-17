ЦБ оставит ключевую ставку на текущем уровне в июле - прогноз

Центральный банк России на ближайшем заседании совета директоров 24 июля сохранит текущую ключевую ставку в 14,25%, считает большинство аналитиков. В снижение, даже небольшое, почти никто не верит, но при этом и повышения ставки пока не ждут, пишут "Ведомости".

На прошлом заседании СД ставку снизили на минимальный шаг – 0,25%, хотя большинство экспертов тогда прогнозировали снижение до 14%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала после снижения ставки в июне, что вероятность продолжения тренда всё меньше, хотя все еще остается. Также из ЦБ поступали сигналы о том, что регулятор будет учитывать значительный рост цен на топливо, хотя чиновники из правительства и заявляют, что топливная инфляция не так уж и выросла.